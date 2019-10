Madre de Paredes: Lo que busco es estar en paz con Esteban y que sea un hombre feliz

La semana pasada Esteban Paredes habló en un programa de televisión sobre entre otras cosas, de la actual relación que tiene con su madre, Marianela Quintanilla. Ahora fue el turno de la progenitora del artillero de Colo Colo la que se refirió al momento que viven juntos, afirmando que lo único que busca es que "estemos en paz" y que sea un "hombre feliz".

Pese a estar distanciados durante la niñez del goleador del fútbol chileno, hoy Quintanilla asiste a cada estadio donde jueguen los albos para poder recuperar el tiempo perdido.

Al respecto, en entrevista con Las Últimas Noticias, comentó que: "Las cosas sucedieron de una forma y a veces me siento culpable. Pienso y me digo que debí llevarme al Esteban conmigo cuando era niño, pero también recuerdo que fue una época complicada".

"La idea era que Esteban estuviera bien al cuidado de su papá, pero hoy, con mucha pena, me doy cuenta de que yo era un pilar en su vida y que le hice mucha falta".

Sin embargo, la mujer de 57 años admitió que: "Hoy lo que busco es estar en paz con Esteban, en armonía, que sea un hombre feliz con su familia. Creo que lo ha logrado".

Por último, comentó que: "Necesito sentarme a hablar con él antes de que yo me muera. El no me visita mucho, pero yo lo acompaño a cada estadio en el que juegue. Yo lo amo y quiero ser sincera con todo lo que le diga".