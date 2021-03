Champions femenina: Duelo entre PSG y Lyon fue suspendido por brote de coronavirus

La UEFA anunció la suspensión del partido entre París Saint-Germain de Christiane Endler y Olympique de Lyon, que iba a disputarse este miércoles, por un brote de coronavirus en el actual campeón del torneo, por lo que deberá ser reprogramado en las próximas horas.

El elenco de las "leonas" informó recientemente cuatro casos positivos en el interior de su plantel, por lo que pidió el aplazamiento del compromiso, a lo que accedió el máximo ente del fútbol europeo.

Se trata del duelo de vuelta de los cuartos de final (Lyon ganó en la ida por 0-1) y deberá jugarse como máximo plazo hasta el 20 de abril, ya que desde el 24 están agendados los compromisos de semifinales.

El resto de los compromisos de la ronda de ocho mejores se llevarán a cabo este miércoles y los animarán Wolfsburgo ante Chelsea (1-2 en la ida), Manchester City frente a FC Barcelona (0-3) y Rosengard contra Bayern Munich (0-3).

