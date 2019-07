Fútbol Femenino: La dura reacción de Palestino por la designación de Colo Colo

Según consignó un matutino esta jornada, Colo Colo fue designado por la ANFP para disputar la Copa Libertadores Femenina 2019 como el Chile 2, algo que restó crédito al subcampeonato que logró Palestino en la última edición del Campeonato Nacional.

Por lo anterior, en Al Aire Libre nos comunicamos con el administrador del fútbol femenino del cuadro "árabe", Omar Droguett, quien aseguró que envió una consulta a traves de los canales formales a la federación chilena para aclarar qué club irá al torneo continental, ya que a su parecer existen pocos argumentos que validen la elección de las albas.

"Nosotros ya activamos los conductos regulares, enviamos la pregunta, no sé si ha llegado la respuesta, pero para mí no tiene niguna lógica", señaló el dirigente.

"Si nosotros nos ponemos más legalistas y empezamos a leer los estatutos de la Conmebol, en el artículo G de los mismos estatutos dice que deben primar siempre el méritos deportivos por sobre los intereses comeciales, por lo tanto desconozco los criterios que se utilizaron para elegir a Colo Colo, siendo que ellas fueron eliminadas por nuestro equipo en las semifinales del año pasado", sostuvo.

Según Droguett, algún argumento por logros históricos del "cacique" también carece de validez puesto eso "es como si Brasil ya no tuviese que jugar las Clasificatorias porque como llevan cinco campeonato del mundo, para qué. O sea el tema histórico no hace sentido".

Así, también resaltó que por la actualidad de los equipos tampoco existe respaldo para la elección.

"No sé cuál fue el criterio que se utilizó para enviar a Colo Colo, si es que es así, porque no hay una posición oficial de la ANFP, no hay un comunicado, no se le ha dicho a nadie", aclaró.