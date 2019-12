Holandés que dejó Audax por supuesto episodio de racismo fue acusado de estafa en Dinamarca

Benio Verhagen, futbolista de origen holandés que dejó Audax Italiano a fines de octubre acusando que era objeto de racismo en el cuadro floridano, fue acusado de estafa en Dinamarca, donde sospecharon que es un falso futbolista.

Según explicó el comunicador Mario Melchiot, el ex jugador del cuadro floridano fue despedido del equipo europeo Viborg FF después que los encargados lo vieran entrenar, lo que levantó sospechas de que no era jugador profesional de fútbol.

Verhagen llegó al club itálico a fines de agosto tras infructuosos pasos por Dinamo-Auto de Moldavia y de Cape Town City de Sudáfrica, donde ni alcanzó a debutar para luego llegar al elenco que dirigía Juan José Ribera, que así lo presentó.

"Jordan Bernio Verhagen: holandés de 25 años, delantero extremo por derecha. Llega procedente de Cape Town City FC de Sudáfrica, cuenta con un paso por el Dinamo-Auto Tiraspol equipo de la Primera División de Moldavia, Benio se suma a la institución itálica por los próximos 6 meses", señaló su introducción en un artículo del medio oficial de Audax.

En octubre dejó la escuadra de La Florida en medio de acusaciones sobre un supuesto mal trato por parte del plantel y viajó hacia Dinamarca para fichar en el mencionado equipo, Viborg FF de la Segunda División.

"Los daneses, al verlo entrenar, se dieron cuenta de que Verhagen era un tronco, lo despidieron y destaparon la estafa", publicó el medio argentino Olé en una crónica sobre el "futbolista".

"Actualmente, Bernio está preso en Viborg y no por su engaño sino por agredir a su novia (a quien conoció en Chile) y también está acusado de robo y amenazas", concluyó la publicación.

Danish club Viborg are suing their new signing Verhagen, suspecting he is a fake footballer after seeing him play 🤯 #mmlove pic.twitter.com/hynfSGKTxh