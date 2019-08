Guillermo Maripán: Mi mente está en Alavés al cien por ciento

El zaguero chileno Guillermo Maripán afirmó que se siente parte del plantel de Alavés "al cien por ciento", en medio de varias especulaciones que lo ubican fuera del equipo ante la gran cantidad de ofertas que recibió la institución por sus servicios.

"Me he sentido un poco incómodo, porque me gusta que estas cosas de los traspasos se resuelvan rápido. Sólo sé que a día de hoy soy jugador de Alavés, que mi mente está aquí al cien por ciento y así se lo he hecho saber al técnico y a mis compañeros", sostuvo el defensor nacional.

"Hoy en día soy jugador de Alavés y así me siento; me gustaría responder a eso con seguridad, pero en el fútbol pasan muchas cosas", comentó al ser consultado sobre si terminará la temporada en el cuadro "babazorro".

Maripán fue titular y una pieza fundamental en el estreno triunfal del conjunto de Vitoria, que venció 1-0 a Levante por la fecha inicial de la liga española.

Desde la directiva de Alavés reconocieron la semana pasada que el jugador por el que más ofertas han recibido es, precisamente, Guillermo Maripán.