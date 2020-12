Falleció histórico ex entrenador de Liverpool Gerard Houllier

Liverpool lamentó este lunes la muerte del ex entrenador Gerard Houllier, quien llevó al club a un triplete histórico en 2001.

Houllier, que falleció a los 73 años, fue el entrenador que llevó al Liverpool a la gloria en la temporada 2000-2001, con la consecución de la FA Cup, la Copa de la Liga y la Copa de la UEFA.

"Estamos de luto por el fallecimiento del entrenador que ganó el triplete, Gerard Houllier. Todos nuestros pensamientos están con su familia y sus amigos. Descanse en paz, Gerard Houllier, 1947-2020", dijo Liverpool en sus redes sociales.

Houllier dirigió a Liverpool entre los años 1998 y 2004, ganando además una Copa de la Liga y una Community Shield.

En su etapa como entrenador, el galo también estuvo en clubes como París Saint Germain, Lens, la selección francesa, Olympique Lyon y Aston Villa.

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.



Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E