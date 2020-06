Manchester City anunció la incorporación del ex Juventus Pablo Moreno, formado en Barcelona

Manchester City anunció este martes la contratación del joven español Pablo Moreno, canterano de FC Barcelona procedente de Juventus.

El mediapunta de 18 años se unirá al City a principios de la próxima ventana de transferencias, firmando un contrato de cuatro años.

Moreno había jugado hasta este fichaje en el equipo sub 23 de Juventus. Antes de estar con los turinenses, Moreno se había criado en la cantera de Barcelona, lugar que dejó en el verano de 2018.

"Todo el mundo en Manchester City le da la bienvenida a Pablo al club y le desea lo mejor en el futuro", dijo el club inglés en un comunicado.

Moreno ha jugado tres partidos con la selección española sub 18 y participó en con la sub 17 en el Europeo y en el Mundial.

We are delighted to announce Pablo Moreno will join the Club at the start of the summer transfer window, on a four-year deal.



Welcome to City, Pablo! 💙



🔵 #ManCity pic.twitter.com/zrhgWtXK61