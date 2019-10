Tite: Me incomodan los juicios sin información contra Neymar

El seleccionador brasileño, Tite, afirmó este miércoles que le "incomodan" los "juicios sin informaciones" que hizo la prensa sobre el delantero de París Saint-Germain Neymar, del que aseguró que "volverá a estar de nuevo entre los mejores" del mundo.

"Recibí 30 preguntas sobre lo que sucedió con él (a partir de una denuncia por una presunta violación), dije que había que guardar la calma antes de juzgar. Tuve que responder al respecto antes de haber un juicio. Fue horrible tratar el tema", explicó el seleccionador brasileño en una rueda de prensa en Singapur, donde su equipo se medirá a Senegal y Nigeria.

"Yo dejo pasar el tiempo, no juzgo a nadie. Pero sí, me incomodan (esas críticas), principalmente hacer juicios sin informaciones, sin saber la conducta", completó.

Tite respondió así a una pregunta sobre el tratamiento dado a Neymar, tras ser denunciado por violación por una modelo brasileña, acusación que ha sido archivada por la Justicia por falta de pruebas y contradicciones en el relato de la denunciante.

"Las informaciones que ustedes tienen no son la realidad que nosotros tenemos. No voy a hablar públicamente algunas cosas, no tengo ese derecho (...) Respeto a quien habla, pero no tiene la debida evaluación. ¿Qué voy a hacer? Mi verdad y mi conciencia son mayores. Tengo mucha paz conmigo mismo", manifestó.

La querella contra el número 10 se dio a conocer en plena concentración de la selección brasileña para preparar la pasada Copa América, que terminó ganando la "Canarinha" ante su afición y que Neymar se perdió por una lesión durante un amistoso de preparación.

"No me pongo a halagar a ningún jugador. Esto es mi educación, no como técnico, como ser humano. Dije en la época de la Copa América que la verdad saldría a la luz, con el tiempo", indicó el técnico.

Tite reiteró que Neymar es "top 3" en "condiciones normales, sin lesiones, con entrenamientos, regularidad en campo y una participación normal" y en este sentido, confía en que "vuelva a estar de nuevo entre los mejores".

La selección brasileña prepara en Singapur los amistosos contra Senegal y Nigeria, previstos para jueves y el domingo de esta semana.