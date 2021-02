Presidente de la Federación Colombiana: Con Reinaldo Rueda estamos en muy buenas manos

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se mostró confiado en que con el entrenador Reinaldo Rueda su selección está "en buenas manos" y destacó el trabajo que comenzará a realizar con microciclos, para lo cual ya presentó su primera nómina.

"Es un técnico de una vasta experiencia, aunado a que es un excelente ser humano, un hombre que conoce perfectamente el fútbol colombiano. Si bien sus últimas experiencias y últimos trabajos han estado centrados en el exterior, no tenemos ninguna duda de que estamos en muy buenas manos, conoce perfectamente el producto que se le encomendó a él explotar y llevar al mejor puerto posible", sostuvo en entrevista con la Agencia EFE.

"Dentro del conocimiento del profesor Rueda, su sabiduría, sapiencia, experiencia, buscará los mejores métodos, los mejores jugadores desde el punto de vista técnico, la mejor fórmula que él considere para buscar los objetivos que todos pretendemos y seguramente los explotará de la mejor manera posible en el concepto claro y contundente de lo que es el jugador colombiano", complementó el dirigente.

Sobre el trabajo en microciclos, algo similar a lo que realizaba en la selección chilena, explicó que "no se trata de buscar jugadores solamente nuevos o jóvenes que se les de la oportunidad de estar en un proceso de selección, porque el microciclo es un proceso de selección. Sino también explotar otras alternativas, nosotros en marzo tenemos dos partidos muy importantes dentro de las Clasificatorias y yo creo que él ha hecho una combinación en la búsqueda de la explotación de varias alternativas que le sirvan a él al momento de hacer la convocatoria definitiva de las eliminatorias".

"El tema de lesiones, que ojalá no pase; jugadores que se lastiman; que no juegan o que no están en un buen nivel, y de pronto esos veteranos que sí están jugando y que tengan la fortuna de tener una actividad positiva, en un momento determinado pueden contribuir a que el técnico pueda hacer una convocatoria bien interesante", complementó.