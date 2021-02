Seleccionado colombiano cree que con Rueda reencontrarán el fútbol que los llevó a dos mundiales

El delantero de Tijuana Fabián Castillo afirmó este martes que con el entrenador Reinaldo Rueda la selección de Colombia se reencontrará con el fútbol que la llevó a jugar los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

"Con el nuevo técnico la selección poco a poco va a volver a encontrar ese fútbol que la hizo calificar a dos mundiales y va a reencontrar ese fútbol dinámico y fluido que perdimos en las últimas eliminatorias", afirmó el ex jugador de Deportivo Cali y Dallas.

El regreso de Rueda al banco de la selección absoluta de Colombia fue anunciado el 14 de enero pasado, poco después de renunciar a la selección de Chile, y como consecuencia de la desvinculación del portugués Carlos Queiroz.

Fabián Castillo, quien jugó en las selecciones sub 17 y sub 19 entre 2009 y 2011, dijo confiar en que el regreso de Rueda no sólo permitirá mejorar la posición de su país en la Clasificatorias sudamericanas, la séptima entre diez participantes, sino que él puede soñar con un llamado, si destaca en Tijuana.

"Claro que eso me hace mantener la ilusión, pensar que la posibilidad está y por eso tengo que entregarme y mejorar cada día con mi equipo, porque la ilusión de una convocatoria se mantiene viva", subrayó el delantero.