Justo Villar: No sé si tenemos tanto espacio como para reprogramar las Clasificatorias

Justo Villar, ex arquero de Colo Colo que hoy es director deportivo de la selección paraguaya, aseguró que pese a que no quieren jugar sin sus figuras de Inglaterra y Alemania, tampoco existen muchas fechas disponibles como para reprogramar las fechas de marzo de las Clasificatorias.

"Sabemos que habrá una reunión. Los tiempos se aceleran y necesitamos tener certeza de lo que pasará, pero nuestra idea es seguir trabajando como si se jugará. Nos preocupa esta situación que pueda darse o no de la suspensión", dijo a Radio Monumental de Paraguay ante las dudas respecto a los encuentros a disputarse.

"No sé si tenemos tanto espacio como para reprogramar nuestras fechas de Clasificatorias, porque tenemos muchas competencias encima, con Copa América de por medio, no sé si es tan fácil cancelar o tirar los partidos para otras fechas", agregó Villar.

En esta línea, el ex portero aseguró que "tenemos que encontrar la forma de jugar estas fechas. Si no vamos a poder contar con nuestros jugadores, no sé si nos conviene jugar una fecha sin dos de nuestras figuras como Fabián Valbuena y Miguel Almirón".

De todas formas, aseguró que respecto a una eventual suspensión "oficialmente no hay nada. Nosotros deberíamos enviar una lista de jugadores este fin de semana y ya a 10 días de los partidos tenemos que confirmar"

"Por este tema del Covid, probablemente sea más conveniente tener más a mano jugadores del medio local que de afuera, aunque todos los futbolistas son importantes", añadió Villar.

Paraguay debe visitar el próximo 26 de marzo a la selección chilena por la quinta fecha de las Clasificatorias a Qatar 2022.