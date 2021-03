Miguel Almirón se transformó en la primera baja de Paraguay para enfrentar a la Roja

El volante paraguayo Miguel Almirón se transformó en la primera baja confirmada de su selección de cara al duelo ante Chile por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

Almirón, que milita en Newcastle, sufrió una lesión en su rodilla derecha el pasado sábado ante Wolverhampton y su club comunicó que estará fuera de las canchas hasta abril.

De esta forma, la selección dirigida por Eduardo Berizzo perdió a uno de sus hombres claves en el mediocampo y tendrá que buscarle un reemplazo.

Paraguay se medirá contra Chile el próximo 25 de marzo en el Estadio Nacional.

🤕 #NUFC will be without Allan Saint-Maximin and Miguel Almirón until April after both players picked up injuries against Wolves on Saturday.



Emil Krafth is set to resume training later this week.