La historia de Coquimbo Unido Campeón no se escribió solamente con goles tempraneros o con figuras destacadas. Se forjó en los minutos más complejos, cuando la presión aprieta, las piernas pesan y la cabeza decide. En total, fueron 15 goles anotados desde el minuto 75’ en adelante, y 8 de ellos en tiempo de descuento, que permitieron obtener 11 victorias clave. Una muestra de madurez emocional, convicción y trabajo mental que marca diferencia.

No es casualidad. La solidez mental de Coquimbo les permitió cerrar partidos como pocos equipos en la historia reciente del Campeonato Nacional. Y esas anotaciones, muchas veces agónicas, se transformaron en puntos que definieron el campeonato.

⚽ Goles al 90’: La firma del Coquimbo Unido Campeón

Los números hablan por sí solos:

15 goles anotados desde el 75’ en adelante.

11 partidos en los que esos goles les dieron la victoria.

25 puntos obtenidos directamente gracias a esos goles tardíos.

Goles como el 97’ ante Deportes Iquique (Fecha 1), el 92’ ante Audax (Fecha 6), el 90’ contra La Serena (Fecha 13), el 86’ contra U Española (Fecha 15), el 80’ ante Iquique (Fecha 16), el 82’ frente a Ñublense (Fecha 23) y el 91’ en la revancha ante La Serena (Fecha 28), demuestran que Coquimbo fue letal cuando otros se quedaban sin energía.

🧠 Fortaleza mental: el intangible que construyó la campaña de Coquimbo

Más allá del físico, hay un componente clave que marcó la diferencia: el trabajo mental. Coquimbo no se rindió nunca. Esa convicción se notó en los tramos finales de los partidos, donde cada jugador parecía entender que aún quedaba una oportunidad más.

Esteban González desde la banca técnica apostó por cambios ofensivos sobre el final.

desde la banca técnica apostó por cambios sobre el final. El equipo mantuvo intensidad hasta el último minuto.

hasta el último minuto. El temple de los jugadores que sostuvieron varios resultados de visitantes

Eso es más que fútbol: es carácter colectivo.

🏆 El título que Coquimbo Unido ganó en los últimos minutos

El campeonato no se definió sólo por regularidad o sistema. Se definió en los cierres. Sin esos goles clave desde el 75’ en adelante, Coquimbo hoy no estaría celebrando. Basta con mirar la tabla para entender el impacto. El cierre ante rivales como Palestino, Ñublense o La Serena no solo fue clave desde lo numérico, sino también desde lo simbólico: Coquimbo supo sufrir… y sobre todo, supo resistir.

📍 ¿Cuándo juegan U de Chile vs Coquimbo?

Luego de varios cambios, el duelo entre Azules y Campeones se disputará en Independencia, el próximo martes.

🆚 U de Chile vs Coquimbo Unido

🗓️ Martes 2 de diciembre

🏟️ Estadio Santa Laura

🏆 Fecha 29, Campeonato Nacional

⌚ 18:00 horas

🖥️ Alairelibre.cl (cobertura en vivo, jugada a jugada)