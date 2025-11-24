En la victoria contundente de Colo Colo por 4-1 ante Unión La Calera por la fecha 28 del Campeonato Nacional, una figura habitual en el camarín aprovechó el cierre del duelo para dejar un mensaje que no pasó desapercibido. Sus palabras, sin estridencias, marcaron el tono de lo que puede venir para los albos en el próximo año.

Con el equipo enfocado en asegurar un cupo internacional, su testimonio dejó entrever que las decisiones no pasan solo por lo futbolístico, sino también por la visión de club y el armado de un nuevo proceso institucional.

🔍 Emiliano Amor y su mensaje de cara al futuro en Colo Colo

Sin prometer continuidad, pero dejando en claro su postura, Emiliano Amor enfrentó los micrófonos en zona mixta y soltó una idea que resonó fuerte entre los hinchas y la dirigencia: “No me quedaré por quedarme, sino para armar un proceso”. El zaguero argentino, quien ha vivido altibajos por lesiones y competencia interna, sostuvo que su foco está en los dos partidos restantes y en ayudar al equipo a clasificar a una copa internacional.

“Estoy presente en el día a día. Enfocado solo en eso”. Amor también compartió la recomendación que le dio el cuerpo técnico de Fernando Ortiz: no pensar en lo que viene después, sino rendir en el presente para que las decisiones se tomen con base en hechos.

⚪ El proyecto que imagina Emiliano Amor en Colo Colo

Lejos de declaraciones emocionales o de despedida, el defensor dejó entrever que su continuidad está sujeta a un análisis serio y profundo del club. “Quiero quedarme, pero no hay que quedarse por quedarse. A fin de año se hará un análisis grande”, afirmó, apuntando que su permanencia debe darse en un escenario donde cuerpo técnico, dirigentes y jugadores empujen en la misma dirección.

🧠 ¿Qué hará Colo Colo con Emiliano Amor, Esteban Pavez y Arturo Vidal?

La frase de Amor no sólo es un mensaje individual. Es, probablemente, el reflejo de una conversación más amplia dentro del plantel. Asegurar los puntos y clasificar a copas es la urgencia del momento, pero también está en juego el diseño del Colo Colo 2026. Incluso con la posición que tomarán en el cuerpo técnico y la directiva con los casos de: Arturo Vidal y Esteban Pavez.

El llamado a armar un proyecto, más que una plantilla, puede ser el primer ladrillo de una reestructuración interna que viene pidiendo pista desde hace rato, ya que el ejemplo del Colo Colo más caro de la historia y del fútbol chileno, dejó mucho que desear.