Cassano aseguró que Cristiano lo llamó pidiendo más respeto en sus declaraciones

Antonio Cassano, mundialista con la selección italiana, ha lanzado variadas críticas contra el portugués Cristiano Ronaldo cada vez que pudo durante las emisiones de BoboTv, el canal de Twitch de Christian Vieri, otro histórico y al parecer las palabras que usa el ex Real Madrid no le agradaron para nada al actual capitán de Portugal.

De hecho, Cassano confesó que recibió mensajes de CR7, quien le expresó su enfado.

Según el futbolista retirado, el actual goleador de Manchester United le pidió respeto por todo lo que ha ganado a lo largo de su carrera y la cantidad de anotaciones que ha conseguido en los clubes que defendió y el equipo nacional.

No obstante, Cassano mantuvo su firme postura: "Cristiano Ronaldo me escribió por WhatsApp pidiendo más respeto por todo lo que ha ganado y por los goles que hizo. A mí no me da miedo decir la verdad, me enfrento al mundo entero, desde el Papa al último de esta tierra", expresó el ex delantero de AS Roma.

"Me dijo que él marcó 750 goles (oficialmente van 801 anotaciones) y yo solo 150. Querido Cristiano, te digo una cosa: lo tienes todo, vive más tranquilo y relajado. Haz como Messi, al que le da todo igual, en lugar de escribirme", añadió el italiano.

Luego, siguiendo con la misma historia, Cassano descubrió cómo el astro luso obtuvo su número de teléfono para escribirle. "Le pedí a 'Gigi' (Buffon) cómo podía tener mi número y él me confirmó que se lo había dado al jefe de prensa (de Juventus), que se lo pasó a Cristiano", detalló.