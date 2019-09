Alex Sandro: Me siento mal cuando gasto 300 o 400 euros en una noche

El lateral brasileño de Juventus Alex Sandro, en conversación con el periodista brasileño Raiam Santos, habló sobre sus inicios en el fútbol y lo comparó con su actual momento, asegurando que le provoca incomodidad gastar tanto dinero, tomando en cuenta sus humildes orígenes en la actividad.

"Muchas veces salgo con mi familia y gasto 300 o 400 euros y luego me pregunto cuánto sería en Brasil. Me siento un poco mal por gastar tanto en una noche. Me dicen a menudo que no piense en eso y disfrute de la vida, pero también me siento muy bien cuando ayudo a otras personas", aseguró el campeón de la reciente Copa América con su selección.

Además, repasó sus inicios y dijo que "cuando llegué al Atlhético Paranaense, tenía 15 años y ganaba 100 dólares al mes. El club me lo daba todo: casa, comida, colegio... Gasté 50 dólares y ahorré otros 50. Tras mi primera victoria, guardé 300 y se lo di a mis padres para que pudieran pintar nuestra casa. Podría haber comprado cualquier cosa, pero tenía que ayudar a mi familia".

Junto con esto, contó sobre sus planes más allá del balompié y señaló que "en el futuro quiero crear una fundación en mi ciudad para ayudar a los niños. No solo con el fútbol, sino también con sus estudios".

"Aconsejo que no abandonen el colegio y terminen sus estudios. Muchos niños que son muy buenos en juveniles dejan de estudiar y luego no se convierten en profesionales. Sin terminar secundaria, la vida es mucho más difícil", cerró.