Jorge Valdivia no fue citado para enfrentar a Colo Colo en el Monumental

A la espera de su estreno con la camiseta de Unión La Calera quedó el mediocampista Jorge Valdivia, quien se perderá este sábado el inicio del Campeonato Nacional ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

El ex jugador albo llegó hace tres semanas al elenco cementero y aunque no hubo detalles al respecto, el técnico Luca Marcogiuseppe no lo incluyó en la nómina que visitará Macul desde las 18:30 horas.

Sí apareció en la lista el delantero uruguayo Octavio Rivero, quien estuvo cerca de volver a Colo Colo, pero terminó recalando en La Calera.