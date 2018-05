Arquero de La Calera logró récord de jugar en las cinco divisiones del fútbol chileno

"Me marcó cada uno de los equipos donde jugué", afirmó el portero.

El guardavallas de Unión La Calera, Claudio González, logró el pasado lunes el curioso registro de ser el primer jugador en participar de las cinco divisiones del fútbol chileno, tras ser titular en la victoria de los "cementeros" ante Colo Colo.

El portero jugó en la Tercera División B, Tercera División A, Segunda División profesional, Primera B y ante los "albos" se estrenó en la máxima categoría del balompié nacional, tras haber militado en Curicó Unido, Linares, San Antonio Unido, Unión San Felipe, Everton y Deportes Copiapó.

En conversación con La Cuarta, González dijo que "me pone muy orgulloso haber estado en todas las divisiones porque dejé huella y me marcó cada uno de los equipos donde jugué. Y con respecto al presente y lo vivido ante Colo Colo, debo decir que me sentía totalmente preparado porque era una oportunidad que esperaba hace ya ocho años. Tardó bastante, pero el fútbol es para quienes tenemos perseverancia y convicción".

"Mi meta es consolidarme en el fútbol de honor y tener la mayor regularidad posible. Mientras tanto tengo contrato en La Calera hasta fin de año y espero aprovechar cada oportunidad que tenga", agregó el meta.