Augusto Batalla: Llegar a Unión La Calera no es un retroceso, es un paso importante en mi carrera

El arquero argentino Augusto Batalla, ex River Plate y seleccionado sub 20, se refirió a su llegada a Unión La Calera -club que aún no oficializa su arribo-, asegurando que es un paso adelante en su carrera y no un retroceso su llegada al fútbol chileno.

"La Calera arranca el año con una Copa Sudamericana. Estoy convencido de que no es un retroceso, es un avance, un paso muy importante en mi carrera", dijo a El Mercurio el portero de 22 años que defendió a Tigre de Argentina en el último semestre.

"Hablé con Thomas Rodríguez (delantero calerano), a quien conozco desde hace mucho tiempo porque hicimos inferiores juntos en River, y me comentó que es un club organizado, que hace bien las cosas", agregó sobre su determinación.

Asimismo, apuntó que "vi los últimos 15 ó 20 partidos de la campaña pasada para estar enterado de dónde iba a llegar y vi un equipo comprometido. También influyó mucho que el técnico me llamó y me hizo saber de su interés y su idea de juego. Eso fue lo que más me entusiasmó".

Batalla también destacó lo realizado por Gabriel Arias, hoy en Racing. "Vi los partidos que hizo y atajó muy bien, es un gran arquero, que en Argentina está haciendo las cosas muy bien. Me pone contento por él, lo conozco y sé que es buena persona y un tipo trabajador. Estoy convencido de que haciendo las cosas bien y aportando mi granito de arena vamos a obtener muy buenos resultados", expresó.

Finalmente, se refirió a la oportunidad que tuvo de llegar a Real Madrid hace tres años. "El interés existió. Tuve la posibilidad de ir, pero no me sentía preparado. Era joven y creía que necesitaba más tiempo de crecimiento. Además, mi sueño siempre fue jugar en la primera de River porque llegué ahí a los cinco años y soy hincha del club. Lo logré y gané muchos títulos, para mí no hay un orgullo más grande que ese", cerró.