Buonanotte: Todo el mundo sabe de mi cariño por la UC, pero hoy tengo la cabeza en La Calera

El volante argentino Diego Buonanotte brindó este martes su primera conferencia de prensa como jugador de Unión La Calera, ocasión en la que habló de la motivación que tuvo para regresar al fútbol chileno y sobre su cariño por la UC.

"Esperamos arrancar el torneo con el pie derecho. La idea es intentar lograr lo que buscamos. La idea es clasificar a una copa internacional y pelar lo más alto, después toca ir con tranquilidad", indicó.

Además, prefirió ser cauto ante la posibilidad de anotarle a la UC: "Todo el mundo sabe del cariño y respeto que tengo por Católica. Hoy tengo la cabeza demasiado ocupada en el equipo en que estoy y falta mucho para saber si haré o no un gol, ojalá que si marco sea el fin de semana ante Cobresal", indicó.

Sobre su llegada, añadió que "no me convenció Gerardo Ameli, pero la llamada del entrenador siempre es importante. Yo quería volver a Chile y en Perú tuve un compañero que me habló muy bien del entrenador. Es un técnico que te saca el máximo y eso es algo que me gustó mucho, al igual que la relación con el jugador, lo apoya y le saca el máximo".

Al ser consultado sobre su salida de Sporting Cristal de Perú, manifestó que "fue una decisión del club y no sé por qué se dio asi. Puse como condición salir a Chile, pero no tiene nada que ver con la situación del país. De Perú no salí por falta de minutos, en la UC sabía que con el entrenador que está no iba a tener continuidad".

Buonanotte también valoró que en La Calera se encontró con un "grupo es muy bueno y una de las mayores virtudes que puede tener un entrenador es formar grupos. Hay un muy lindo ambiente y me gusta estar cómodo en el plantel. Ojalá a los más chicos les puede entregar mi experiencia, espero ayudar a estos chicos a que no se equivoquen y puedan hacer una gran carrera".

En esa misma línea, agregó que "la liga chile es muy competitiva y muy linda y va mejorando con el pasar de los años. El fútbol de hoy es muy parejo".

El "enano" finalmente contó también que "fisicamente me siento muy bien y hasta que sienta ganas de jugar y amor por este deporte jugaré. No me pongo un plazo y ojalá pueda dar mucho más".