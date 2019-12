La Calera también amenaza con ir al TAS por el 'Chile 4' de la Libertadores

El cupo 'Chile 4' para la Copa Libertadores 2020 se ha transformado en un dolor de cabeza para la ANFP y para la Federación de Fútbol Chileno, dado que tres equipos (La Calera, Unión Española y la U) se lo están peleando por secretaría y dos de ellos ya han amenazado con recurrir al TAS para conseguirlo.

Esto, luego de que desde la Federación anunciaran que el cupo debe ser jugado en cancha, eventualmente entre hispanos y azules, por ser semifinalistas de la Copa Chile, torneo que entrega un lugar en el torneo internacional.

No obstante, desde La Calera (cuarto al momento de suspenderse el Campeonato Nacional) amenazan con recurrir a instancias superiores, tal como anunció uno de sus dueños, Ricardo Pini.

"Si cabe por supuesto que recurriremos a las instancias necesarias para revertir esta situación", dijo a El Mercurio el empresario argentino.

"Estamos analizando recurrir a lo que usted me dice por cupo, pero hay que estudiar bien el tema. Wanderers, por ejemplo, amenazó con acudir a dichas instancias y se juntaron todos para ver su tema", añadió.

De acuerdo a Pini, La Calera se hizo acreedor del cupo tras el Consejo de Presidentes donde se determinó que no se jugase más durante 2019.

"No son las bases que tuvimos en mira cuando votamos en el último Consejo por suspender el fútbol. Vamos a estudiar y recurriremos a todas las instancias, a todas aquellas que nos permitan revertir esta decisión. En el Consejo se acordó no jugar más, no se acordó nada definitivo en cuando a la Copa Chile pero sí se manifestó que se aplicará el artículo 80 del reglamento de Copa Chile. Se dijo que ese artículo imperaría y éste dice que ante la imposibilidad de tener un campeón y un vicecampeón, se recurría a la tabla final para dirimir el cupo Chile 4. La Calera estaba cuarta y no se está respetando esa palabra, se está vulnerando lo que se conversó en ese Consejo, hay un abuso", sentenció.