Meneghini aún no entiende su despido de La Calera: Estoy triste, quería terminar el proceso

El ex entrenador de Unión La Calera, Francisco Meneghini, reiteró su frustración tras haber sido despedido del elenco "cementero".

En conversación con el programa "Todos Somos Técnicos" del CDF, "Paqui" dijo que "estoy triste, porque quería terminar el proceso con mis jugadores. Cuando firmo el contrato sé que va a pasar".

"No comparto la decisión, se lo dije a los dueños del club. No me olvido que cuando me dieron la oportunidad estaba todo en contra, y apostaron por mí", señaló.

Aún así, el DT confía en que sus ex dirigidos pueden realizar un buen torneo en la presente temporada, afirmando que "La Calera puede terminar segundo, se lo merecen por todo lo que ha hecho el club".

Meneghini reveló que en su nueva vida de cesante aprovecha de ver fútbol internacional y se refirió al presente de Alexis Sánchez en Inter de Milán.

"Ahora cuando tengo tiempo veo los partidos de la Premier, y en la Serie A veo al Inter, me gusta cómo dirige Antonio Conte. Alexis es un grandísimo jugador, no me cabe duda que le va a ir muy bien en Inter de Milán", indicó.