Unión La Calera

¿Quién será el reemplazante de Walter Lemma en Unión La Calera?

Tras la salida de Lemma, los cementeros buscan nuevo líder y todo indica que recurrirán a un viejo conocido.

Foto: Photosport ¿Quién será el reemplazante de Walter Lemma en Unión La Calera?
Magdalena López Castro
La salida de Walter Lemma de Unión La Calera dejó una nueva víctima en el torneo y al club cementero en búsqueda de un director técnico que pueda enderezar el rumbo en la segunda rueda del torneo. Lemma, quien apenas sumó un punto en los primeros encuentros, se despidió dejando un vacío que necesita ser llenado con urgencia.

Mientras Carlos Galdames, jefe técnico del fútbol formativo, asumió interinamente las funciones, la dirigencia cementera ya mueve fichas para definir al reemplazante que llevará al equipo hacia mejores resultados.

⚽ Reemplazante de Lemma: un viejo conocido

Según ADN Deportes, Martín Cicotello es el principal candidato para asumir como nuevo DT de Unión La Calera. Tras su primera etapa en el club durante 2023, el entrenador argentino acumula experiencia y conoce bien la dinámica del equipo.

Actualmente, Cicotello se encuentra sin club luego de su paso por Montevideo City Torque, lo que facilita su incorporación inmediata si las negociaciones llegan a buen puerto. Cabe recordar que el entrenador fue ayudante de Frank Kudelka en la U de Chile, por lo que conoce el medio nacional.

Temas #Deportes #Fútbol #Unión La Calera

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
