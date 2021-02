El jugador nacional Yonathan Andía publicó un sentido mensaje para despedirse de Unión La Calera, cuando todo apunta que su próximo club será Universidad de Chile. "Con sentimientos encontrados hoy me toca despedirme de este gran club, del cual me voy muy agradecido, donde viví momentos inolvidables, conocí gente maravillosa y siempre me entregué al 100% por esta camiseta y sus colores", escribió en Instagram.