Caja Los Andes abrió convocatoria a innovadora corrida familiar virtual

En un inédito virtual e innovador que se adapta a esta nueva realidad, se llevará a cabo entre el 22 y 28 de noviembre la novena Corrida Familiar Virtual de Caja Los Andes, que abrió su etapa de inscripción tanto para afiliados a la caja de compensación, como para público en general.

La gran novedad este año es que serán los propios participantes los que diseñarán sus circuitos en las categorías 2k, 5k, 10k, 15k o 21k, registrando su progreso en la aplicación Corrida Familiar Caja Los Andes para smartphones, disponible en iOS y Android, días antes del periodo de la carrera.

La corrida no solo busca ser una instancia para fomentar el deporte y vida sana, sino que también permitirá que los corredores, que a partir de su esfuerzo individual, apoyen importantes causas sociales.

Para ello, quienes estén afiliados a Caja Los Andes y además formen parte de Betterfly, cuando lleguen a su meta establecida, sumarán "BetterCoins", moneda virtual de Betterfly que en el marco de su alianza con la caja de compensación, transformará estas monedas en ayuda directa a ONG's como Water is Life para la distribución de agua potable en distintas comunidades, Trees for the Future para acciones de reforestación y Red de Alimentos, que permite aportar a la entrega de alimentos a familias vulnerables.

Las inscripciones a esta innovadora Corrida que se adapta a nuestra nueva realidad ya están abiertas hasta el día 15 de noviembre ingresando al sitio web de Caja Los Andes.

Una vez llegado el día para correr, es fundamental descargar la App de la Corrida que le permitirá a cada participante registrar la ruta realizada. El evento es gratis para afiliados y cargas a Caja Los Andes, y podrán elegir entre retiro en sucursal dispuesta para esta acción o bien despacho a domicilio con un valor de $1.500.

Mientras que para los no afiliados tiene un costo de inscripción de $4.500 y sólo tienen la opción de retiro en sucursal asignada.

Esta gran e innovadora iniciativa espera convocar a más de 25 mil personas a lo largo y ancho de Chile.