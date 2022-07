La primera chilena en completar los seis Majors del Maratón tendrá un nuevo reto en la Patagonia

En el 2017, cuando corrió el Maratón de Tokio, Marcela Rubio, con 51 años, se transformó en la primera corredora chilena que completó los 6 Marathon Majors. Antes de Japón había estado en Nueva York (2011), Chicago (2013), Berlín (2014), Boston (2015) y Londres (2016).

En seis años, la deportista disfrutó las carreras más grandes del mundo. Ahora se prepara para un nuevo desafío: su primer Maratón en Chile. Lo vivirá en Patagonian International Marathon.

Rubio se trasladará desde Concepción a Puerto Natales (ciudad base) para intentar finalizar los 42K en la icónica carrera que se realizará este 10 de septiembre de 2022 en el Parque Nacional Torres del Paine: "Nunca he estado allí y me motiva conocer lugares. Especialmente, si tiene paisajes maravillosos. El deporte nos entrega esa posibilidad", afirma la runner.

"Yo nunca he corrido un maratón en Chile y no quería que ser centralista e irme a Santiago, así que opté por una bien lejos, aunque sé que no será fácil", agrega Rubio. La carrera elegida, Patagonian International Marathon, tiene un amplio reconocimiento internacional: desde el 2012 ha sumado a corredores de más de 65 países y ha sido destacada en numerosos medios extranjeros. Este año festejará su décimo aniversario, y Rubio estará presente.

"Hace un par de meses le dije a mi entrenador, Pedro Palma Do Santos, que iba a correr Patagonian International Marathon, así que él me envía planes. Los días de semana entreno en la mañana. Dependiendo del tiempo de entrenamiento, me levanto a las 5:00 o 5:30 horas porque tengo que volver a mi casa a hacer desayunos y así llegar a mi trabajo a las 8:30 horas. El entrenamiento es bien variado. En running hago series cortas y rápidas, a veces hago otras más largas a ritmo de media maratón y el fin de semana hago una hora y media en cerro. Los martes y jueves en la tarde tengo preparación física, y lunes, miércoles y viernes en la tarde tengo pilates. Esto último lo hago por mi cuenta, porque me encantó", explicó la corredora.

Finalmente, explicó que su gran objetivo es poder terminar la carrera, debido al desgaste que implica la competencia.

"Los Majors son increíbles porque corren los mejores del mundo y la gente te apoya durante toda la carrera, pero Patagonian International Marathon es en Chile y hay que tener mucha fuerza mental para terminarla, además del gran esfuerzo físico que implica. Es un tremendo desafío y, por lo mismo, no tengo ningún objetivo más que terminarla. Espero que así sea", concluyó.