Andrés Naranjo saldrá "con todo" a consolidar el liderato de la TP Race

La TP Race y el Turismo 2000 completarán este sábado 22 de junio la mitad del calendario de la temporada 2019 con la disputa de la quinta fecha en ambas categorías que se correrán en el Autódromo Internacional Codegua desde las 10:00 horas.

Para la TP Race será el momento de Andrés Naranjo (Kleverone-Avery-NTD), líder de la clasificación general, quien no había brillado las ultimas fechas por tener peso extra en su Peugeot 208 luego de ganar las primeras jornadas, y por problemas mecánicos. Pese a tener ese lastre, logró mantenerse en la punta en la clasificación general de la categoría gracias, en parte, a que sus escoltas en la tabla, Juan Carlos Campos (Melhuish Motorsport) y Felipe Ruiz (Racing Ruiz), no lograron sumar lo suficiente por diversas penalizaciones.

Este fin de semana Naranjo saldrá sin peso y promete consolidar el liderato de la prueba: "Vamos con más ganas que las anteriores fechas, ya que no iré con lastre de 80 kilos. Eso me permitirá correr con muchas más opciones de poder mantener la punta del campeonato. Mis principales rivales van con lastre, lo que me da una pequeña ventaja sobre mis rivales. Al ir más liviano, vamos con todo para poder obtener la mayor ventaja posible, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y mantener la punta del campeonato".

Naranjo marcha puntero con 93 puntos, seguidos por Juan Carlos Campos (83) y Patricio Naranjo (60).

Por su parte, en el T2000 se prevé una jornada emocionante y muy peleada entre los dos líderes de la categoría: Nicolás Barbagelata (Automotriz Barbagelata) que acumula 153 puntos y Felipe Gaete (KBS Tune) que lo sigue a sólo tres unidades.

Ambos protagonizaron una electrizante cuarta fecha que quedó en manos de Gaete y que el mismo Barbagelata intentará frenar este fin de semana para conservar el liderato.

"Será una carrera muy peleada, Felipe Gaete nos dejó una dura tarea, hizo el récord de la categoría con la vuelta más rápida, así que hemos trabajado mucho en el motor para poder competir fuerte en la quinta fecha y seguir arriba de la clasificación. Saldremos con todo, porque vamos tan pegados con Felipe que el que gane de dos se queda con la punta del campeonato", sostuvo el líder.

También serán protagonistas José Tomás Barrios (MB Racing), que marcha tercero, seguido por su hermano Felipe Barrios (MB Racing) y Pablo Barbagelata (Automotriz Barbagelata).

Los amantes de las carreras podrán seguir la quinta fecha por el Facebook Live del Turismo 2000 desde las 10:00 horas.