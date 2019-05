Ott Tänak ganó el Rally de Chile y Sébastien Ogier asumió el liderato del Mundial

El estonio Ott Tänak (Toyota) fue el más veloz en el Rally de Chile, sexta fecha del Mundial, y se adjudicó el triunfo en la histórica competencia que albergó la Región del Biobío, con un registro de 3h15'5,8''.

En el segundo lugar acabó el piloto francés Sébastien Ogier (Citroen) a 23,1'', quien además asumió el liderato del campeonato a raíz del abandono el sábado del belga Thierry Neuville (Hyundai), mientras la tercera plaza fue del nueve veces ganador del título máximo, el galo Sébastien Loeb (Hyundai), que cerró la actuación a 30,2''.

Tänak, además, se llevó la última etapa, el Power Stage, y por ello sumó otros cinco puntos valiosos que le permitieron ubicarse en la segunda plaza general del Mundial, dejando al accidentado Thierry Neuville en la tercera posición.

"Es grandioso terminar así esta primera edición del Rally de Chile. Fueron tres días muy exigentes en los que necesité mucha concentración y energía", señaló tras concretada su victoria.

"Estoy feliz por mí y particularmente por el equipo Toyota Gazoo Racing. Perdimos el liderato dos eventos antes, así que era momento de ganar", concluyó.

Como conclusión de este Rally de Chile, Sébastien Ogier es líder con 122 puntos en el Campeonato Mundial. Tänak es segundo, con 112, y Thierry Neuville quedó tercero con sus 110 puntos.

La próxima fecha del Mundial de Rally es en Portugal y empieza el 30 de mayo.

WE ARE THE WINNERS OF RALLY CHILE 2019 AND 5 EXTRA POINTS FROM THE POWER STAGE! 🏆🥇🎊🎉#RallyChile #WRC #Rallying #GoOtt #TGR_WRC #TanakFanArmy #Winners pic.twitter.com/Zmpe0n7zBU