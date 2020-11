Mike Tyson fue dominante en su retorno al boxeo y protagonizó entretenido empate en exhibición con Roy Jones Jr.

Mike Tyson volvió al boxeo después de 15 años alejado del ring y con gran condición física dominó la pelea de exhibición ante Roy Jones Jr., aunque el resultado terminó en empate por decisión de los jueces.

"Iron Mike", de 54 años, tres más que Jones, salió con mucha agresividad a la pelea, rememorando sus tiempos de juventud y metiendo presión a su rival con sus poderosos golpes.

Mike Tyson returns to the ring for a fight against Roy Jones after being await for over decade. pic.twitter.com/emrdi4HMVv

Jones intentó mantener la distancia con jabs, pero no resultó la estrategia y tuvo que recurrir a los amarres (abrazos) para frentar las embestidas del otrora "hombre más malo del planeta".

Con el correr de los asaltos, que duraban sólo dos minutos, Jones empezó a perder en resistencia y muy agotado aguantó los ataques de Mike, quien se dedicó a disfrutar sin querer destruir al seis veces campeón mundial.

For anyone that didn’t get to see the Tyson and Roy Jones fight.. this sums it up.. Your welcome. pic.twitter.com/D3m9pK0f8e