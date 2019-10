Fernando Cordero: Me parece terrible que los políticos se estén burlando de la gente

El futbolista de Universidad de Concepción Fernando Cordero contó por qué se sumó al movimiento social que vive nuestro país y consideró "terrible" que la clase política se "burle" de los ciudadanos.

"Empecé a meterme en esto con el tema de mi vieja, que es de las que siempre dicen que está bien y nunca dicen nada... ella hace dos años pidió hora para verse en el doctor, la llamaron después de dos años, se fue a atender y le dijeron que le encontraron algo como una masita en su cabeza, básicamente en la parte nasal", explicó Al Aire Libre en Cooperativa.

"Le pidieron hacerse un escáner, pidió la hora y se la dieron para seis meses (...) la cosa es que le voy a pagar el escáner con mis hermanos, pero a lo que voy con esto es por qué, ella es una persona que puede, que gracias a sus hijos se podrá hacer el escáner, pero hay gente que no tiene cómo hacerse un escáner y en esa espera es cuando la gente se muere", agregó.

"Por esto me metí un poco más, empecé a ver las demandas de la gente para no hablar y decir cosas a la loca. Claro, lo que pedía la gente eran las mismas cosas que pedí yo cuando era chico y ahora pide mi mamá por la salud, las mismas que vive mi vecina, que viven mis amigos, por ahí va el tema. De mis vecicnos conozco a cien personas, pero la demás gente, en las otras comunas y regiones, vive una desigualdad total", continuó.

En ese sentido, apuntó a que "no es posible que los que tengamos plata en este país, porque no es que sea millonario, pero tengo un sueldo alto para la media de este país, y en verdad fue como esto es totalmente injusto".

"No soy de ningún partido político y muchos me han tildado de comunista, pero es primera vez que me meto en esto de reclamar tanto, porque es mucho. Esto va más allá de si se gana o no más plata, el chileno se las arreglaba, pero fue detonando que los políticos dijeron frases como tipo burla para la gente, los mandan a comprar flores, a hacer vida social a los consultorios... el otro que se levante más temprano para tener un mejor precio en el pasaje", recordó.

"Entonces, me parece que es terrible que ellos se estén burlando así de la gente", sentenció Cordero.

"Hoy sacaba la cuenta que los diputados son 155 y cada uno gana como 100 millones de pesos, son casi mil millones de pesos que paga el Estado o el Gobierno a estos diputados, imagínate cuántos sueldos mínimos puedes pagar ahí, a cuánto puede subir la pensión de nuestros abuelos para vivir un poco mejor", reflexionó.

"Me parece una desigualdad total de parte de toda la clase política, de la gente más rica de este país; me han dicho, 'pero tú vives en tu burbuja futbolística'. Claro, pero ayudo a mi mamá, mis hermanos y a un montón de personas, he regalado ropa, zapatillas, porque hay gente en la población que no se puede comprar ropa. Todo partió por ahí, por mi vieja y empatizar un poco con ellos, no es posible que estén pasando por una situación así", finalizó.