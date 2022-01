La respuesta de Aguas Antofagasta a Diego Sánchez: No consideró lo que ingirió durante el día

Luego de las quejas del flamante arquero de Deportes Antofagasta, Diego Sánchez, quien sufrió problemas estomacales culpando al agua de la ciudad nortina, desde Aguas Antofagasta emitieron un comunicado donde lamentaron la publicación que el portero realizó.

"Teniendo amigos que jugaron en Antofagasta, ni uno de los we... me advirtió que NO tomara agua de la llave", escribió en redes sociales el ex capitán de Unión Española.

Ante ello, desde la empresa sanitaria lamentaron y cuestionaron los dichos: "Nos parecen lamentables su dichos, dado que pone en tela de juicio la calidad del agua que beben los habitantes de la capital regional", escribió en un comunicado que fue publicado en redes sociales.

"Es imprescindible recordar que el agua potable de Antofagasta tanto de cordillera como de mar cumple a cabalidad con la norma chilena que rige la calidad de ésta, lo que incluye el cumplimiento de los más altos estándares recomendados por la OMS", añadió.

Como corolario, y luego de varias explicaciones técnicas, Aguas Antofagasta expresó que "el comentario del jugador es irresponsable dado que intenta instalar una duda a partir del consumo de agua sin considerar su particular condición física y todo lo que pudo haber ingerido durante el día, que pudo haber sido el causante de molestar".