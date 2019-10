Marcelo Díaz se enfrascó en nueva polémica con periodista

Reviviendo una discusión que tuvo su primera parte hace un par de semanas, el volante nacional Marcelo Díaz se enfrascó en otra discusión con periodista que volvió a tratarlo de "sapo" en redes sociales.

Tras la convocatoria de la Roja para los amistosos ante Colombia y Guinea, Fernando Galmes se burló del jugador de Racing con un irónico mensaje.

"A Marcelo Díaz no lo nominaron para los amistosos. Seguro lo están guardando para los partidos importantes", escribió junto a dos emojis, uno de sapo y otro de excremento.

Ante ello, el bicampeón de América reaccionó: "No voy a discutir otra vez contigo porque es tiempo perdido, pero sí voy a ayudarte. Entiendo perfectamente que las adicciones y la depresión son una combinación letal y aunque tú estés muerto en vida, con ayuda profesional puedes volver a ver la luz y renacer. Saludos y buen día", lanzó Díaz.

El periodista agrandó aún más la polémica: "Haces lo mismo que tanto me criticaste. Decir algo sin pruebas. No tengo ese problema y me puedo hacer el examen cuando quieras. Deja de llorar en la TV, no te llaman por malo. Linda cagada te mandaste el fin de semana pasado", escribió, aunque esta vez Díaz optó por no responder.

