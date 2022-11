Canales sobre la final de Copa Chile: Trataremos de ser un equipo en el que se vea representado el hincha

El entrenador de Unión Española, Gustavo Canales, se refirió a cómo espera afrontar la final de Copa Chile ante Magallanes, programada para este domingo a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

El técnico dijo que en esta definición "queremos ser un equipo protagonista, ser un rival que tenga la iniciativa del juego. Es algo que se exige con esta camiseta y vamos a tratar de ser un equipo en el que se vea representado el hincha, no tenemos nada que guardarnos. Estamos en condiciones de afrontarlo".

En conferencia de prensa también abordó el paupérrimo registro en el Campeonato Nacional y declaró que "hay un montón de condicionantes que hicieron que el equipo no tenga el rendimiento en cuanto a puntos, porque el resultado nos castigó demasiado".

"El funcionamiento y modelo de juego se llevaba adelante y así y todo no se nos dieron los puntos. Una vez que tomé el plantel tuve esa intuición de que el equipo perdía un poco el objetivo al ver que Colo Colo se disparó con la diferencia tan grande que hizo y el inconsciente participa en muchas oportunidades. En este caso, siento que se miró un poco de reojo el Campeonato Nacional y se focalizó en algo palpable como ser campeón", siguió.

"Al ver que las chances se acortaron, hubo una especie de soltura y no se jugaron los partidos como en la Copa Chile que sí tiene esa posibilidad de jugar una final. Son temas que me reprocho mucho, porque estoy con esa sensación de decepción, pero entiendo que estamos en un proceso lógico del fútbol que demanda tiempo y en el fúbol el tiempo no abunda. Tenemos que entender que fuimos un equipo irregular, pero podemos coronar un año que no imaginamos, jugando una final en el último partido del año es un escenario ideal para mí", estimó.

Además, reconoció que en el plantel "hispano" se encuentran "llenos de ilusión, entendiendo que el año no fue como esperábamos. Nos encontramos con una chance inmejorable de cerrarlo de manera favorable. Estamos todos, jugadores, dirigentes, cuerpo técnico e hinchas con la ilusión tan grande de poder dar otra vuelta olímpica, con todo lo que eso conlleva".

"Tenemos una posibilidad linda de ser lo más competitivos posible y representar esta camiseta en una final que tiene muchas aristas positivas para nuestro medio. Dos equipos que van a salir a jugar y en ese sentido ya es un aliciente no menor, porque va a nutrir el espectáculo, y la calidad de la gente de Magallanes y Unión Española son dignas de destacar en relación al comportamiento y la historia de estos clubes en el fútbol chileno, son cuestiones que hacen que uno esté con ese sueño a flor de piel. Estamos muy ilusionados", complementó.

"Sentimos que en la concreción tuvimos un punto bajo, nosotros normalmente nos generamos situaciones de gol y no hemos estado finos en las terminaciones. En ese sentido, hemos hecho foco pensando en que tiene que ver un poco con el optimismo que puede tener cada jugador que pise el área", adviritó sobre la falta de gol del cuadro rojo.

"Estos partidos son aparte y estamos esperanzados en que la categoría o jerarquía aparezca y terminemos de concretar las situaciones que nos generamos. Jugar con dos centroatacantes, o con uno, con ninguno, no me hace más ni menos ofensivo, en ese sentido estoy con la tranquilidad que los jugadores que vayan a estar en el once el domingo tengan no solo tareas de equipo, sino situaciones personales que hacen algún nombre propio diferente al otro y la categoría tiene que salir a relucir", afirmó.

"No tenemos ninguna otra baja que no sean las que tenemos que son varias, creemos tener un equipo bien competitivo y preparado. No hay excusas con respecto a las lesiones", completó el ex delantero.