Colo Colito: El club que representará al Biobío en Copa Chile

¿Dos Colo Colo? La Copa Chile 2022, además de los equipos que conforman los campeonatos organizados por la ANFP, incluirá clubes amateur en sus primeras rondas. Entre los invitados uno destaca por su particular nombre: Colo Colito, de Barrio Norte, Concepción.

"El popular del barrio" fue fundado el 19 de enero de 1961, y en su aniversario 61 recibió un gran regalo: participará en la Copa Chile como representante amateur de la región del Biobío.

"La noticia se me entregó la semana pasada; no la quería dar a conocer mientras no tenía la confirmación oficial. Que mejor que Colo Colito, el último campeón de la Copa de Campeones", dijo Juan Jiménez, presidente de ANFA Región Biobío, durante la jornada del miércoles.

El equipo surgió a partir de un grupo de jóvenes que jugaban en las calles bajo el nombre de "Lautarito". Posteriormente, al pasar a competencias entre barrios, se optó por homenajear a Colo Colo, sumado al hecho de las vías con nombres mapuches que existen en la zona.

Los clubes amateurs que han recibido la invitación para la Copa Chile son:

Tercera A: Brujas de Salamanca, Deportes Linares, Deportes Quillón, Deportes Rengo, Provincial Ovalle, Provincial Ranco, Unión Compañías y Quintero Unido.

Tercera B: Aguará de La Reina, Tricolor de Paine

Regional: Colo Colito, Cóndor de Pichidegua, Dante de Nueva Imperia, Deportivo La Higuera y Deportivo La Obra