Fabián Orellana fue expulsado ante la U por violenta reacción tras infracción de Ojeda

El delantero de Universidad Católica, Fabián Orellana, que había ingresado a la cancha en el minuto 71 del clásico ante la U, fue expulsado por una violenta reacción tras una falta del volante argentino Emmanuel Ojeda.

El ex Rosario Central bajó al "histórico" con una fuerte falta en una banda de la cancha y el ex Celta de Vigo no se tomó para nada bien la infracción.

Orellana se paró y le tiró dos pelotazos a Ojeda, desatando una revuelta entre jugadores de ambos equipos, algo que le valió ser expulsado por el árbitro Felipe González, dejando con 10 hombres a las UC en el tramo final del partido.

Por su parte, Ojeda también vio la cartulina roja, pero por reclamos en el área, previo al tiro libre previo al segundo gol de la UC.