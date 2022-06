Jorge Aravena y el duelo ante Colo Colo por Copa Chile: No le temo a ningún equipo

Jorge Aravena, entrenador de Deportes Temuco, anticipó la llave entre sus dirigidos y Colo Colo por la tecera fase de la Copa Chile, indicando que "el pije" jugará de igual a igual con los albos.

"Yo respeto a todos los rivales, pero no le tengo temor a ninguno. Al final de cuentas es 11 contra 11 dentro del terreno de juego y aquel que haga mejor las cosas se quedará con el triunfo", dijo el "Mortero" a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Tiene un equipo bastante completo y con bastante recambio, también. Yo he visto un poco complicado a Colo Colo cuando los equipos lo salen a atacar", complementó respecto al juego del "cacique", mencionando también que es un rival difícil cuando se le entrega la iniciativa.

Además, Aravena tuvo palabras para Pablo Solari, una de las figuras del elenco "popular". "Es un jugador joven, que todavía tiene mucho que aprender. Yo cuando planifico un partido no me preocupo de un jugador en especial, me preocupo por el equipo rival; y en la medida que podamos cortar los circuitos en el equipo rival, vamos a estar beneficiados", señaló.

El partido de ida entre Colo Colo y Temuco se jugará el sábado 18 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Por otro lado, la vuelta será el día 25, en horario a definir.