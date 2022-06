La ANFP dio a conocer la programación de las revanchas de la tercera fase de Copa Chile

Este miércoles la ANFP dio a conocer la programación de las revanchas de la tercera fecha de la Copa Chile 2022, con duelos que se extenderán entre el jueves 23 de junio y el lunes 27 del sexto més del año.

Revisa acá la programación:

Jueves 23 de junio

Deportes Temuco vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio "Germán Becker".

Viernes 24 de junio

San Antonio Unido vs. Audax Italiano, 19:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Sábado 25 de junio

Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción, 12:30 horas. Estadio La Portada.

Everton vs. Magallanes, 15:00 horas. Estadio Sausalito.

Provincial Ovalle vs. Unión Española, 15:00 horas. Estadio Diaguita.

Barnechea vs. Cobresal, 15:00 horas. Estadio Municipal de Lo Barnechea.

Independiente de Cauquenes vs. Ñublense, 15:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Universidad Católica vs. Unión San Felipe, 17:30 horas. Estadi San Carlos de Apoquindo.

O'Higgins vs. Fernández Vial, 20:00 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 26 de junio

Deportes Antofagasta vs. Deportes Limache, 12:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Palestino vs. Cobreloa, 15:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Santiago Wanderers vs. Curicó Unido, 15:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Huachipato vs. Deportes Puerto Montt, 17:30 horas. Estadioo CAP.

Coquimbo Unido vs. Deportes Melipilla, 17:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Unión La Calera vs. Santiago Morning, 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Lunes 27 de junio

Universidad de Chile vs. General Velásquez, 16:00 horas. Estadio Santa Laura.