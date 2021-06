La ANFP entregó la programación de la segunda fase de la Copa Chile

La ANFP dio a conocer este jueves la programación para la segunda ronda de la Copa Chile, con partidos todos los días desde el lunes 21 de junio hasta el domingo 27.

Los duelos de ida:

Lunes 21 de junio

Curicó Unido vs. Rangers, 20:30 horas. Estadio La Granja.

Martes 22 de junio

Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido, 12:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Barnechea vs. Palestino, 12:30 horas. Estadio Municipal de San Francisco de Mostazal.

Fernández Vial vs. Cobresal, 18:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Deportes Iquique vs. Universidad Católica, 20:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Miércoles 23 de junio

Everton vs. Deportes Santa Cruz, 12:00 horas. Estadio Sausalito.

Deportes Temuco vs. Unión La Calera, 12:30 horas. Estadio "Germán Becker".+

Deportes Puerto Montt vs. Unión Española, 12:30 horas. Estadio Chinquihue.

San Antonio Unido vs. Huachipato, 15:30 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Deportes Colina vs. La Serena, 15:30 horas. Estadio por confirmar.

Deportes Melipilla vs. Ñublense, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

O'Higgins vs. Cobreloa, 17:30 horas. Estadio El Teniente.

Jueves 24 de junio

Santiago Wanderers vs. Deportes Concepción, 11:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Lautaro de Buin vs. Audax Italiano, 15:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

Universidad de Chile vs. Deportes Recoleta, 17:30 horas. Estadio El Teniente.

Las revanchas

Viernes 25 de junio

Rangers vs. Curicó Unido, 20:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Sábado 26 de junio

Cobresal vs. Fernández Vial, 11:00 horas. Estadio El Cobre.

Coquimbo Unido vs. Deportes Antofaasta, 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Huachipato vs. San Antonio Unido, 15:00 horas. Estadio CAP.

Deportes Santa Cruz vs. Everton, 18:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz García".

Unión La Calera vs. Deportes Temuco, 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Universidad Católica vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Domingo 27 de junio

Unión Española vs. Deportes Puerto Montt, 11:00 horas. Estadio Santa Laura.

Cobreloa vs. O'Higgins, 12:00. Estadio Zorros del Desierto.

Ñublense vs. Deportes Melipilla, 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

La Serena vs. Deportes Colina, 15:00 horas. Estadio La Portada.

Palestino vs. Barnechea, 15:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Audax Italiano vs. Lautaro, 17:30 horas. Estadio El Teniente.

Deportes Concepción vs. Santiago Wandereres, 17:30 horas. Estadio "Ester Roa".

Deportes Recoleta vs. Universidad de Chile, 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.