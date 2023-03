Zona Norte:

- San Marcos de Arica vs. Trasandino (SOC)

- Deportes Iquique vs. Unión Iquique

- Deportes Antofagasta vs. Eléctrico Refinería

- Cobreloa vs. CD Ojanco

- Cobresal vs. Unión Bellavista

- Deportes Copiapó vs. Provincial Ovalle

- Coquimbo Unido vs. Quintero Unido

- Deportes La Serena vs. Unión Compañías

Zona Centro Norte:

- Colo Colo vs. Santiago City

- Unión La Calera vs. Unión La Calera

- Palestino vs. Deportes Limache

- Santiago Morning vs. San Antonio Unido

- Santiago Wanderers vs. Real San Joaquín

- Everton vs. Población Los Nogales

- Unión San Felipe vs. San Luis

- Universidad Católica vs. Deportes Colina

Zona Sur:

- Ñublense vs. Comunal Cabrero

- Rangers vs. Deportes Linares

- Universidad de Concepción vs. Deportes Iberia

- Fernández Vial vs. Deportes Concepción

- Huachipato vs. Teniente Minero

- Deportes Temuco vs. Gol y Gol

- Deportes Puerto Montt vs. Bories

- Deportes Valdivia vs. Provincial Osorno