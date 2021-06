La programación de los partidos de ida de los octavos de final de Copa Chile

Tras una apasionante serie de segunda ronda, la Copa Chile ya tiene su programación para los octavos de final, instancia que estará marcada por el estreno de Colo Colo, vigente campeón del tradicional certamen.

Los albos harán su debut en esta edición ante Deportes La Serena, elenco al cual ya derrotaron por 2-0 en el Campeonato Nacional, en una serie que comenzará este jueves 1 de julio en el Estadio La Portada, de La Serena.

En otra de las llaves destacadas, Universidad Católica se medirá ante Everton luego de sufrir hasta los penales para eliminar a Iquique. Cruzados y viñamarinos abrirán su serie el miércoles 30 de junio en Sausalito.

Mientras Universidad de Chile se verá las caras ante Fernández Vial en una llave que se iniciará el jueves en El Teniente.

Cabe destacar que aún no se disputan los duelos de segunda ronda entre Audax Italiano y Magallanes, cuadro que tomó el lugar de Lautaro de Buin, descalificado por la inscripción indebida de un jugador. El ganador, se enfrentará a Unión Española, que pasó a costa de Deportes Puerto Montt.

Octavos de final, partidos de ida

Miércoles 30 de junio

Deportes Concepción vs. Palestino, a las 15:30 horas. Estadio "Ester Roa".

Rangers vs. Coquimbo, a las 18:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Everton vs. Universidad Católica, a las 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Jueves 1

Deportes Temuco vs Huachipato, a las 15:00 horas. Estadio "Germán Becker".

La Serena vs Colo Colo, a las 15:30 horas. Estadio La Portada.

Ñublense vs O'Higgins, a las 18:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Universidad de Chile vs Fernández Vial, a las 20:00 horas. Estadio El Teniente.