Venta de entradas para Santiago Morning vs Universidad de Chile por la Copa Chile 2025: precios y cuándo juegan

Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Santiago Morning en lo que será un duelo clave de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2025. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llega a este compromiso después de una dura derrota ante Magallanes, su primera en este 2025. A pesar de jugar con un hombre más desde el minuto 62, tras la expulsión de Bruno Valdez, los azules no lograron concretar la ventaja y terminaron cayendo por la mínima ante la Academia. Esta derrota permitió que Magallanes igualara a los universitarios en la cima del Grupo G, ambos con 3 puntos, aunque los Carabeleros tienen un partido menos. Así, la escuadra laica buscará recuperar el rumbo y retomar la senda de victorias para seguir defendiendo el título obtenido en 2024.

Por su parte, los "Microbuseros" aún no han sumado puntos en la competencia. Su primer partido, programado contra Deportes Recoleta, fue suspendido debido al mal estado de la cancha del Estadio Municipal San Joaquín. Ahora, el equipo de la Primera B se prepara para recibir a los azules con el objetivo de conseguir su primera victoria en este torneo y dejar atrás el arranque complicado.

El homenaje a Sandrino Castec y Waldo Greene junto a sus familiares en la cancha del Estadio Nacional 🏟️



Mención también a don René Orozco, quien su familia no pudo asistir hoy, pero recibirá el homenaje correspondiente en la Fecha 1 del Campeonato Nacional 🔜 pic.twitter.com/oF5HTZhkrC — Universidad de Chile (@udechile) February 2, 2025

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Santiago Morning vs Universidad de Chile por la Copa Chile 2025?

Las entradas para el esperado encuentro entre Santiago Morning vs Universidad de Chile aún no están disponibles para la venta. Por ahora, solo se tiene confirmada la fecha del partido. El estadio que acogerá el duelo aún no ha sido oficializado, aunque todo apunta a que podría disputarse en el Estadio Bicentenario de La Florida. Debido a esta incertidumbre, te recomendamos estar atento a los canales oficiales de ambos clubes para obtener información actualizada sobre la venta de boletos y detalles logísticos del encuentro.

¿Cuándo y dónde es el partido Santiago Morning vs Universidad de Chile por la Copa Chile 2025?

El partido entre Santiago Morning y Universidad de Chile está agendado para el lunes 10 de febrero de 2025, a las 19:00 horas. Aunque el estadio aún no ha sido confirmado, es probable que el encuentro se dispute en el Estadio Bicentenario de La Florida, una sede neutral que podría albergar este choque de la Copa Chile. Mantente informado a través de los canales oficiales de ambos equipos para conocer los detalles definitivos sobre el lugar y cómo asistir al partido.

Historial reciente entre Santiago Morning vs Universidad de Chile

En cuanto a enfrentamientos directos, Santiago Morning y Universidad de Chile no se han medido en competiciones oficiales en la última década, lo que hace de este partido un evento muy esperado. Para los "Microbuseros", este encuentro representa una oportunidad histórica, ya que hasta ahora no habían tenido la posibilidad de enfrentar a uno de los clubes más grandes del fútbol chileno en una competencia oficial. En otras ocasiones, como en amistosos, Universidad de Chile ha mantenido la supremacía frente a equipos de la Primera B, lo que le da el rol de favorito para este enfrentamiento. Sin embargo, el fútbol siempre puede sorprender, y los "Microbuseros" buscarán dar la campanada ante los azules.

¿Cuántos títulos tiene Universidad de Chile en la Copa Chile?

Universidad de Chile es uno de los clubes con mayor tradición en la Copa Chile, acumulando un total de seis títulos en el torneo, obtenidos en los años 1979, 1998, 2000, 2012-13, 2015 y 2024. El título de 2024 fue especialmente significativo para el club, ya que representó un regreso al éxito tras varios años sin conquistar títulos nacionales. En esta nueva edición de la Copa Chile, Universidad de Chile buscará defender con fuerza su corona y añadir otro trofeo a su palmarés, reafirmando su estatus como uno de los clubes más importantes y exitosos del fútbol chileno.