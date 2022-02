Chelsea ya tiene rival en el Mundial de Clubes: Al-Hilal aplastó a Al-Jazira en cuartos de final

Al-Hilal goleó a Al-Jazira por un inapelable 6-1 en los cuartos de final del Mundial de Clubes, y avanzó a la semifinal, donde se verá las caras con Chelsea FC.

El equipo local comenzó ganando con el gol de Abdoulay Diaby a los 14 minutos de juego, pero luego llegó la arremetida azul. El repunte fue gracias a los tantos de Odion Ighalo (36'), Matheus Pereira (40'), Mohamed Kanno (57'), Salem Al-Dawsari (77'), Moussa Marega (88') y el peruano André Carrillo, que cerró el marcador de penal (90+2').

Tras esta gran caída, Al-Jazira, de Emiratos Árabes, disputará el partido por el quinto puesto ante Monterrey, de Sebastián Vegas. El duelo está programado para el miércoles 9 de febrero, a las 10:30 horas de Chile.

Por su parte, Al-Hilal, de Arabia Saudita se enfrentará a Chelsea, que tendrá su debut en la Copa Mundial de Clubes desde las semifinales. El choque entre "líderes" y "blues" también será el 9 de febrero, a las 13:30 horas de nuestro país.

Brilliant from @Alhilal_FC 🇸🇦👌



Next up @ChelseaFC pic.twitter.com/MWYilSYTTZ