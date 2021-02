Hans-Dieter Flick: "No hemos tenido la mejor preparación pero no valen las disculpas"

El entrenador de Bayern Múnich, Hans-Dieter Flick, admitió que su equipo no ha tenido la mejor preparación para la semifinal del Mundial de Clubes que jugará el lunes ante Al-Ahly debido al retraso de más de seis horas en el viaje a Doha pero añadió que "no valen las disculpas" de cara al objetivo de ganar el torneo.

"No hemos tenido la mejor preparación, de eso no hay duda. Pero lo decisivo es que hemos llegado y no valen las disculpas", dijo Flick en la conferencia de prensa.

"Naturalmente hubiera sido mejor si nos hubiéramos podido mover un poco pero la situación es la que es y hemos hecho esta mañana lo que estaba programado para un día antes. Por la tarde tendremos el último entrenamiento y prepararemos al equipo para el partido", añadió.

Sobre el rival, Flick señaló que se trata de un equipo muy variable en ataque y que juega con laterales muy ofensivos.

"Naturalmente tenemos nuestra idea de cómo queremos jugar. La primera meta es imponer nuestro juego. Pero también es importante tener en mente al rival y hacer una u otra modificación. Mañana será así", explicó de cara a cómo planteará el compromiso.

"El viaje de ayer es pasado. No fue agradable pero miramos hacia adelante. Queremos pasar a la final con una victoria mañana", añadió