Jeque qatarí causó polémica por negar saludo a árbitras en el Mundial de Clubes

El pasado jueves 11 de febrero Bayern Munich se coronó como el campeón del Mundial de Clubes tras vencer 1-0 a Tigres y una repudiable situación que ocurrió tras el partido se dio a conocer en los días siguientes.

Durante la premiación, se pudo ver en la transmisión de televisión que el miembro de la familia real de Qatar, el jeque Joaan bin Hamad Al Thani, se negó a saludar a las árbitras Edina Alves Batista y Neuza Back, a diferencia de lo que ocurrió con los hombres.

El hombre, que lidera el Comité Olímpico y es hermano del gobernarte Tamim bin Haam Al Thani, se ha ganado múltipes cuestionamientos en redes sociales por el hecho.

La razón del no saludo del involucrado tiene que ver con sus creencias, que señalan que no está permitido tocar el rostro o manos de una mujer ajena a su familia.

Revisa el momento:

Una vergüenza que la FIFA y el mundo del fútbol permita esto hoy en día.



Entiendo el tema de cultura y leyes, pero sino quieren romperlas, hagan algo para que el mundo los vea diferente y no irrespetuosos.



Si no quieren saludar, no bajen a aparentar.pic.twitter.com/v3DRufW1ZP