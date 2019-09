La FIFA realizó el sorteo de las llaves para el Mundial de Clubes

La FIFA hizo este lunes el sorteo de los emparejamientos del Mundial de Clubes, que se disputará en Doha (Qatar) y se prolongará hasta el día 21 de diciembre, cuyo cuadro de participantes se completará con los ganadores de la Conmebol y la Liga de Campeones de Asia el 23 y el 24 de noviembre, respectivamente.

Según el sorteo, en el que colaboró el ex jugador inglés Michael Owen, la competición la abrirán el conjunto anfitrión Al Sadd e Hienghene, campeón de Oceanía, el 11 de diciembre.

El día 14 se disputarán los encuentros entre el ganador de la primera llave y Monterrey, campeón de la Concacaf, y el que enfrentará al campeón de Asia con Esperanze de Túnez, campeón africano.

El monarca de la Copa Libertadores jugará desde las semifinales contra el vencedor del choque entre asiáticos y tunecinos el día 17, y el ganador del cruce entre Monterrey y el clasificado tras el partido inicial (Al Sadd-Hienghene) se enfrentará en la otra semifinal a Liverpool, que se impuso en la última final de la Liga de Campeones a Tottenham.

Revisa el cuadro del torneo:

