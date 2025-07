La influencia de Pellegrini en el DT del Chelsea campeón del Mundial de Clubes

Chelsea se proclamó este domingo como el flamante campeón del Mundial de Clubes 2025 tras batir con autoridad por 3-0 al poderoso Paris Saint-Germain, sumando así un título más a su gran año a nivel internacional con el MetLife Stadium como gran escenario de lo que fue esta gran final.

Chelsea repitió la hazaña que ya había logrado en 2021 al conquistar el trofeo del Mundial de Clubes, en esta edición de la mano del técnico italiano Enzo Maresca, quien tiene gran influencia en su carrera de un chileno, el también entrenador Manuel Pellegrini.

No es nada descabellado considerar la repercusión del Ingeniero en Maresca, considerando que el DT nacional lo dirigió como también lo tuvo en su cuerpo técnico en uno de los tantos clubes que ha dirigido en su carrera.

🤝 ¿Qué relación tienen Manuel Pellegrini y el DT de Chelsea?

Lo cierto es que el vínculo entre Manuel Pellegrini y Enzo Maresca, el arquitecto de este sólido Chelsea, viene desde hace más de 10 años.

Ambos coincidieron por primera vez cuando Pellegrini llegó a dirigir a Málaga en la liga española, etapa que mantuvo desde 2010 a 2013, y donde dirigió a Maresca cuando este aún se encontraba activo como jugador, siendo un elemento recurrente para el estratega chileno en aquel mediocampo del cuadro albiceleste.

Tiempo después, Maresca se retiró del profesionalismo en 2017 e inició rápidamente su carrera como ayudante técnico, etapa en la que se reencontró con el Ingeniero cuando este se convirtió en entrenador del West Ham United en 2018, trabajando juntos en el año que permanecieron en el equipo londinense. Tras ello, separaron caminos con la llegada de Pellegrini al Betis y Maresca manteniéndose unos años más como asistente, hasta que comenzó a dirigir como primer entrenador en 2021.

😮 ¿Dónde compartieron club Pellegrini y Maresca?

Manuel Pellegrini dirigió a Enzo Maresca en Málaga entre 2010 a 2012, y tiempo después lo tuvo como ayudante técnico en West Ham United, en la temporada 2018-19.

🤩 El día que Enzo Maresca reconoció su admiración por Manuel Pellegrini

Este mismo año, hace unas semanas atrás, Enzo Maresca se encargó de llenar de elogios la figura de Pellegrini y expresó su admiración por el trabajo del entrenador chileno.

Esto ocurrió previo a la final de la reciente UEFA Conference League que precisamente jugaron Real Betis y Chelsea. "Estoy donde estoy gracias a él. Trabajé con Manuel cuatro años, dos como jugador y dos como parte de su equipo. Le debo mucho de lo que he conseguido. Le agradezco la relación que tenemos y los consejos que me da. Me dijo que nunca cambie", señaló el italiano en aquella oportunidad.

⚽ ¿Cuánto fue el resultado de Chelsea vs PSG en la final del Mundial de Clubes?

Chelsea logró una categórica victoria de 3-0 sobre Paris Saint-Germain este domingo en la gran final del Mundial de Clubes 2025.

El elenco londinense sorprendió con el batacazo de la mano de un doblete de Cole Palmer, a los 22' y 30' minutos, y del brasileño Joao Pedro en los 43' del primer tiempo.

🏆 ¿Cuántos títulos tiene Enzo Maresca como DT?

Los únicos dos títulos profesionales en la carrera de Enzo Maresca como DT han sido con Chelsea este 2025, el de la UEFA Conference League 2024-25 y del Mundial de Clubes 2025.