Tigres hizo historia al eliminar a Palmeiras y clasificar a la final del Mundial de Clubes

Tigres UANL de México hizo historia este domingo al eliminar con un 1-0 a Palmeiras, con Benjamín Kuscevic en la banca, y clasificar a la final del Mundial de Clubes que se celebra en Qatar.

El equipo azteca, con su victoria, se convirtió en el primer equipo de la Concacaf que elimina al representante de Conmebol en la historia del torneo de la FIFA.

En el lance, el cuadro dirigido por Ricardo "Tuca" Ferretti dominó de principio a fin al campeón de la Copa Libertadores, aunque el gol solo lo pudo concretar desde los 12 pasos, con un penal ejecutado por el francés André Pierre-Gignac (54').

En el equipo brasileño, el chileno Kuscevic estuvo en la banca y observó como sus compañeros intentaron, sin éxito, dar vuelta el marcador.

Tigres enfrentará en la final al ganador de la semifinal que disputarán este lunes Al-Ahly, monarca africano, ante Bayern Munich, campeón de la Champions League.

