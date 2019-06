Hope Solo, arquera campeona del mundo: Endler es espectacular

Estados Unidos derrotó por 3-0 a Chile y aseguró su presencia en los octavos de final de Francia 2019. Pese a ello, el caudal de elogios en el mundo fue para la portera de la Roja Christiane Endler, que incluso fue reconocida por Hope Solo, la mujer encargada de defender el arco de las "Stars" en su título planetario del 2015.

"Endler no es del promedio... Es espectacular. ¿Alguien cree que está jugando en un arco más pequeño?", escribió la norteamericana en redes sociales.

La medallista de oro en los Juegos Olímpicos del 2008 agradeció además a "Tiane" "traer tanto orgullo a la posición de arquera".

La defensora y ex seleccionada de Estados Unidos Yael Averbuch también comentó el desplante de la chilena, tildándola de "irreal".

Revisa los mensajes en redes sociales:

Endler isn’t average...she is spectacular! Does anyone think she should be playing in front of a smaller goal? Thank you @TIANEendler for bringing such pride to the GK position! Keep your head up! https://t.co/mPN7Ips8SN