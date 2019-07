Suecia se quedó con el bronce del Mundial Femenino al vencer a Inglaterra

La selección de Suecia derrotó por 2-1 a la de Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial de fútbol femenino, disputado este sábado en Niza, y acompañará en el cuadro de honor del torneo a los combinados de Estados Unidos y Holanda, que este domingo lucharán por el título en Lyon.

Subcampeona del mundo en 2003, igualó en esta edición el tercer puesto logrado en 1991 y 2011. Lo hizo tras someter a las "Lionesses" con goles de Kosovare Asllani y de Sofia Jakobsson en su despedida de Francia.

La propuesta de las nórdicas en Niza fue sobresaliente. Sin rastro del cansancio acumulado en la semifinal ante la selección neerlandesa, el conjunto sueco puso toda su energía desde el comienzo.

Tuvo premio, ya que Asllani estrenó el marcador en el minuto 11, gracias en parte a un error de la defensa Alex Greenwood.

Jakobsson pidió entonces aprovechar el momento ante un equipo tambaleante y errático. En el minuto 15 se libraron por un rebote en el palo, pero en el 22 nada detuvo la exquisita parábola que dibujó el disparo de la "10" escandinava.

Esa renta resultó suficiente, ya que la selección inglesa dejó su remontada a medias. Descontó por medio de Fran Kirby en el minuto 30, y una intervención del VAR arruinó lo que pudo ser el empate, ya que a los 34' Ellen White agitó las redes, aunque lo hizo luego de acomodar el balón con uno de sus brazos.

La última gran jugada del partido fue controlada por Nilla Fischer, quien desvió con la cabeza una volea de Lucy Bronze que apuntaba al arco sueco en el minuto 90.

