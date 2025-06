ESTOS son los 7 partidos que más entradas han vendido en el Mundial sub 20

Argentina vs Italia: Otro compromiso de potencias internacionales, a jugarse el sábado 4 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

México vs Marruecos: Partido preliminar del Argentina vs. Italia, a las 17:00 horas en Valparaíso.

Chile vs Japón: Segundo partido de La Roja en el Mundial sub 20. Es el martes 30 de septiembre, a las 20:00 horas en el estadio Nacional.

Egipto vs Nueva Zelanda: Duelo preliminar al de Chile, a las 17:00 horas en Ñuñoa.

Estados Unidos vs Francia y Sudáfrica vs Nueva Caledonia: Ambos duelos del Grupo E a jugarse el jueves 2 de octubre en el estadio El Teniente de Rancagua.

Nigeria vs Colombia y Nueva Caledonia vs Francia: Duelos del Grupo F y E a jugarse el domingo 5 de octubre en el estadio Fiscal de Talca.

Brasil vs Marruecos y España vs México: Partidos del Grupo C que se van a jugar el miércoles 1 de octubre en el estadio Nacional.